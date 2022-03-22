Песков: никто не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней.

По словам Пескова, спецоперация идёт строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами.

«Никто с самого начала не думал, что займёт пару дней», — цитирует его ТАСС.

Песков подчеркнул, что это «серьёзная операция с серьёзными целями».

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также касательно переговоров.