Песков: никто не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что никто с самого начала не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней.
Песков: никто не думал, что спецоперация на Украине займёт несколько дней
  • © Пресс-служба Администрации Президента

По словам Пескова, спецоперация идёт строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами.

«Никто с самого начала не думал, что займёт пару дней», — цитирует его ТАСС.

Песков подчеркнул, что это «серьёзная операция с серьёзными целями».

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин постоянно получает всю информацию по проведению специальной военной операции на Украине, а также касательно переговоров.

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