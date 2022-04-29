В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий
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В обращении законодатель отметил, что в соответствии с положениями Налогового кодекса России ветераны боевых действий имеют право на льготу — вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц.

Таким образом, как он уточнил, работающий сегодня ветеран боевых действий при уплате налога имеет возможность сэкономить максимум 65 рублей — 13% от необлагаемой налогом суммы в 500 рублей.

В сегодняшних экономических реалиях, по мнению депутата, эта сумма является крайне низкой, не способной каким-либо ощутимым образом повлиять на материальное состояние ветеранов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине.

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