Политолог Орлов оценил идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий
- РИА Новости
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По словам эксперта, данная инициатива заслуживает внимания.
«Журналисты, выполняя свою работу, действительно часто рискуют своей жизнью для того, чтобы служить Родине, сообщать читателям достоверную информацию и защищать интересы нашей страны», — объяснил Орлов.
Ранее депутат Госдумы Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам боевых действий.
В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине.