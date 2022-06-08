Политолог Орлов оценил идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Олега Матвейчева приравнять работающих в зоне боевых действий корреспондентов СМИ к ветеранам.
Политолог Орлов оценил идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По словам эксперта, данная инициатива заслуживает внимания.

«Журналисты, выполняя свою работу, действительно часто рискуют своей жизнью для того, чтобы служить Родине, сообщать читателям достоверную информацию и защищать интересы нашей страны», — объяснил Орлов.

Ранее депутат Госдумы Матвейчев предложил приравнять военкоров к ветеранам боевых действий.

В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине.

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