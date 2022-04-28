«Зенит» разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал крупную победу над красноярским «Енисеем» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Зенит» разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
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Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 82:55 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал форвард петербургского коллектива Алекс Пойтресс, набравший 18 очков. В составе хозяев 15 результативных баллов в свой актив записал Тимофей Герасимов. 

Таким образом, «Зенит» выиграл серию (3:0) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

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