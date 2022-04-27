ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 88:75 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, который набрал 20 очков. В составе хозяев 18 результативных баллов в свой актив записал Антон Астапкович.
Таким образом, ЦСКА выиграл серию (3-0) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ .