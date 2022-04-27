ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА взял верх над «Нижним Новгородом» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 88:75 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, который набрал 20 очков. В составе хозяев 18 результативных баллов в свой актив записал Антон Астапкович.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию (3-0) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ .

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить