ЦСКА победил «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА взял верх над «Нижним Новгородом» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 88:75 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Алексей Швед, который набрал 20 очков. В составе хозяев 18 результативных баллов в свой актив записал Антон Астапкович.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию (3-0) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ .