МЧМ-2022 пройдёт в августе, у WADA есть вопросы к РУСАДА по Валиевой: главное к утру

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Отменённый молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в августе в Канаде, у WADA есть вопросы к РУСАДА по ситуации с Камилой Валиевой. Эти и другие новости — в утренней подборке RT.

Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото Игр-2022 в комбинации.

Глава комиссии спортсменов МОК: награждение призёров командника провести невозможно.

Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз выиграла золотые медали Олимпиады.

Российский фристайлист Егоров снялся с Олимпиады из-за травмы.

Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022.

Женский биатлонный масс-старт на Играх-2022 перенесён на 18 февраля.

IIHF: МОК вряд ли включит хоккей в программу летних Олимпиад.

У WADA есть вопросы к РУСАДА по ситуации с Валиевой.

Прерванный молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в середине августа.

Глава МОК Бах обсудил со сборной США отмену награждения командного турнира фигуристов.

Американский журналист: даже при неудаче в начале программы Валиева была великолепной.

«Ливерпуль» обыграл «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

Стало известно время полуфинала Россия — Швеция на Олимпиаде-2022.

Губерниев: ждём два вида в лыжах и биатлоне, золото ещё будет.

Американский фигурист после допингового скандала с Валиевой назвал россиян «грязными мошенниками».

«Фиорентина» продаст Кокорина в Россию до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в 13-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.