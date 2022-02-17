МЧМ-2022 пройдёт в августе, у WADA есть вопросы к РУСАДА по Валиевой: главное к утру

Швейцарская горнолыжница Гизин завоевала золото Игр-2022 в комбинации.
Глава комиссии спортсменов МОК: награждение призёров командника провести невозможно.
Женская сборная Канады по хоккею в пятый раз выиграла золотые медали Олимпиады.
Российский фристайлист Егоров снялся с Олимпиады из-за травмы.
Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022.
Женский биатлонный масс-старт на Играх-2022 перенесён на 18 февраля.
IIHF: МОК вряд ли включит хоккей в программу летних Олимпиад.
У WADA есть вопросы к РУСАДА по ситуации с Валиевой.
Прерванный молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в середине августа.
Глава МОК Бах обсудил со сборной США отмену награждения командного турнира фигуристов.
Американский журналист: даже при неудаче в начале программы Валиева была великолепной.
«Ливерпуль» обыграл «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.
Стало известно время полуфинала Россия — Швеция на Олимпиаде-2022.
Губерниев: ждём два вида в лыжах и биатлоне, золото ещё будет.
Американский фигурист после допингового скандала с Валиевой назвал россиян «грязными мошенниками».
«Фиорентина» продаст Кокорина в Россию до закрытия трансферного окна.
Ранее сообщалось, что в 13-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей.