Губерниев: ждём два вида в лыжах и биатлоне, золото ещё будет

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги очередного соревновательного дня на Олимпийских играх в Пекине.

«Общее количество медалей меня устраивает. Мы видели прекрасно: и лыжники, и лыжницы, и биатлонистки отдавали всё для общей победы. Соперники сильнее. Ждём хоккей, последние два вида в лыжах, в биатлоне. Думаю, золото ещё будет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Сборная России по биатлону выиграла серебряную медаль в женской эстафете, в командном спринте по лыжным гонкам среди мужчин и женщин россияне завоевали по бронзе.

По итогам 12 дней Олимпиады сборная России занимает девятое место в медальном зачёте (четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград).

Ранее Экхофф объяснила провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде-2022.