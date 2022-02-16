Экхофф объяснила провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде-2022

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Когда появляется тряска, у меня нет ни единого шанса. Как будто у меня болезнь Паркинсона, не знаю, как это объяснить. Это неконтролируемый перекос. Тяжело быть виноватым в эстафетной неудаче», — цитирует Экхофф TV2.

Напомним, что сборная Норвегии заняла четвёртое место в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине. Экхофф зашла на два штрафных круга.

Сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль выиграла команда Швеции, третьи — биатлонистки из Германии.

Ранее Латыпов обратился к болельщикам после драматичной эстафеты на Олимпиаде-2022.