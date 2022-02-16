Латыпов обратился к болельщикам после драматичной эстафеты на Олимпиаде-2022

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам после провальной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Смешанные чувства сейчас: и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде — вы лучшие, спасибо всем за добрые и тёплые слова, они очень важны для меня», — написал Латыпов в своём Instagram.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, сборная Норвегии выиграла эстафету, команда Франции финишировала второй, сборная России — третьей.

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