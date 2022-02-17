У WADA есть вопросы к РУСАДА по ситуации с Валиевой

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение Камилы Валиевой от участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы WADA.

Напомним, что Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

В WADA не знали, что пробу Валиевой необходимо проверить до начала Олимпиады 2022 года, поскольку РУСАДА не отметило допинг-тест Валиевой как приоритетный при передаче в лабораторию.

Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.