Глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем всё, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — цитирует Баньку Reuters.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Ранее канадская фигуристка Дюамель раскритиковала решение CAS по делу Валиевой.