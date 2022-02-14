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Глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой

14.02.2022, 17:18 |

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал ситуацию вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой
  • РИА Новости

«Допинг у детей — это непростительное зло. Я говорю чистым спортсменам, что мы сделаем всё, чтобы должным образом расследовать этот случай. Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — цитирует Баньку Reuters.

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели решил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Ранее канадская фигуристка Дюамель раскритиковала решение CAS по делу Валиевой.

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