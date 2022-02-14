Канадская фигуристка Дюамель раскритиковала решение CAS по делу Валиевой

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Чемпионка Пхёнчхана канадка Меган Дюамель возмутилась из-за допуска российской фигуристки Камилы Валиевой к индивидуальному турниру на Олимпиаде в Пекине.

«Как теперь кто-то может серьёзно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещённые препараты и их использование — это нормально. Если спорт сейчас такой, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда олимпийский дух умер», — написала Дюамель в Twitter.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее олимпийская чемпионка американка Тара Липински заявила, что решение по Валиевой оставит вечный шрам на мировом спорте.