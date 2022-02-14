Олимпийская чемпионка Липински: решение по Валиевой оставит вечный шрам на мировом спорте

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Олимпийская чемпионка американка Тара Липински выразила несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Я категорически не согласна с этим решением. У неё был положительный тест, и я не сомневаюсь, что её нельзя допускать к соревнованиям. Независимо от возраста или времени проведения теста. Я считаю, что это оставит вечный шрам на всём спорте», — цитирует Липински Reuters.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что МОК решением не вручать медали дал понять, что лишь мирится с решением CAS по Валиевой.