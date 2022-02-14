Вайцеховская: МОК решением не вручать медали дал понять, что лишь мирится с CAS

|

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине, если российская фигуристка Камила Валиева попадёт в тройку призёров, а также не проводить награждение медалистов командного турнира.

«Своим решением не вручать олимпийские медали призёрам Игр, если в их числе есть Камила Валиева, МОК очень прозрачно дал понять, что не согласен с решением CAS допустить спортсменку к Играм, а лишь мирится с ним. Это очень плохо на самом деле. Потому что автоматически смещён вектор вины: именно Камила (Россия здесь только во-вторых) теперь виновата в том, что свои олимпийские медали, как и возможность сфотографироваться с ними на пьедестале под прицелом сотен камер и т. д. и т. п., не получат американская и японская сборные, не получат, возможно, та же Сакамото или Хигучи, если поднимутся на пьедестал в личке, да и сам женский турнир в целом становится довольно специфичным мероприятием. Токсичным, как принято говорить сейчас. Вектор симпатий и сострадания после решения СAS и релиза МОК сместился даже у тех иностранцев, кто очень переживал за Камилу и искренне ей сочувствовал. Очень тяжело будет девочкам. Просто очень», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее в Кремле не стали комментировать отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ.