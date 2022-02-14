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В Кремле не стали комментировать отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ

14.02.2022, 15:58 |

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

В Кремле не стали комментировать отмену церемонии награждения фигуристов на ОИ
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Это я не буду комментировать, вы понимаете, что речь идёт о серьёзной работе юристов и представителей нашего, российского олимпийского комитета с АДА и WADA. Эта работа продолжается, давайте не будем комментариями мешать этой работе», — цитирует Пескова РИА Новости.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции американцев на решение CAS по делу Валиевой.

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