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Губерниев: было понятно, что после допуска Валиевой поднимется американский вой

14.02.2022, 15:27 |

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции американцев на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Губерниев: было понятно, что после допуска Валиевой поднимется американский вой
  • РИА Новости

«Было понятно, что поднимется американский вой. Они сейчас надуются от злости, как мыльный пузырь, от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в задницу», — цитирует Губерниева  «Чемпионат».

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее в CAS рассказали о процедуре изучения дела Валиевой.

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