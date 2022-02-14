Губерниев: было понятно, что после допуска Валиевой поднимется американский вой

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о реакции американцев на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Было понятно, что поднимется американский вой. Они сейчас надуются от злости, как мыльный пузырь, от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в задницу», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее в CAS рассказали о процедуре изучения дела Валиевой.