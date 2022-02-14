Губерниев: было понятно, что после допуска Валиевой поднимется американский вой

«Было понятно, что поднимется американский вой. Они сейчас надуются от злости, как мыльный пузырь, от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в задницу», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.
Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.
Ранее в CAS рассказали о процедуре изучения дела Валиевой.