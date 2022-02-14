В CAS рассказали о процедуре изучения дела Валиевой

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Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал о процедуре изучения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Позднее извещение о положительной допинг-пробе — крайне неудачное обстоятельство, поскольку оно затрагивает не только спортсменку, но и организаторов Олимпийских игр. Иными словами, мы бы не рассматривали это дело, если бы процедуры тестирования были бы завершены за неделю или десять дней, что является стандартом на Олимпиадах», — цитирует Риба РИА Новости.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что счастлива после решения CAS по делу Валиевой.