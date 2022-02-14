Тарасова заявила, что счастлива после решения CAS по делу Валиевой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Ура! Я счастлива! Теперь она должна собраться. Уверена ли, что Камила сможет справиться с давлением? Я уже ни в чём не уверена», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Спортивный арбитражный суд (CAS) после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о решении CAS по делу Валиевой.