В 13-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

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В четверг, 17 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

В 13-й день Олимпиады будут разыгрываться награды в шести видах: горных лыжах (комбинация, женщины), хоккее (финал, женщины), фристайле (ски-кросс, женщины), лыжном двоеборье (эстафета, мужчины), конькобежном спорте (1000 м, женщины) и фигурном катании (произвольная программа, женщины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова — вторая (80,20), Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею в полуфинале Олимпиады сыграет с командой Швеции.