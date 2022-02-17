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Глава комиссии спортсменов МОК: награждение призёров командника провести невозможно

17.02.2022, 10:05 |

Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо прокомментировала отмену церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. 

Глава комиссии спортсменов МОК: награждение призёров командника провести невозможно
  • Gettyimages.ru
  • © Amin Mohammad Jamali

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас, увы, невозможно провести торжественные церемонии награждения спортсменов», — цитирует ТАСС Терхо.

Она сообщила, что находится в постоянном контакте с призёрами командного турнира. Терхо напомнила, что разбирательство по ситуации с Камилой Валиевой ещё не закончено. Сейчас проходят консультации между вовлечёнными в дело сторонами.

Награждение фигуристов должно было состоятся 8 февраля.

МОК принял решение отменить церемонии награждения с участием Валиевой после того, как CAS допустил её к участию в личных соревнованиях. Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. 

Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.

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