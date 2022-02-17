Глава комиссии спортсменов МОК: награждение призёров командника провести невозможно

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас, увы, невозможно провести торжественные церемонии награждения спортсменов», — цитирует ТАСС Терхо.
Она сообщила, что находится в постоянном контакте с призёрами командного турнира. Терхо напомнила, что разбирательство по ситуации с Камилой Валиевой ещё не закончено. Сейчас проходят консультации между вовлечёнными в дело сторонами.
Награждение фигуристов должно было состоятся 8 февраля.
МОК принял решение отменить церемонии награждения с участием Валиевой после того, как CAS допустил её к участию в личных соревнованиях. Во время Олимпиады стало известно, что фигуристка получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Ранее глава WADA прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.