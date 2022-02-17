НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022

17.02.2022, 08:39 |

Россиянка Камила Валиева приняла участие в тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022
  • AP
  • © David J. Phillip

Валиева выполнила два четверных прыжка из трёх, сообщает РИА Новости

15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла.

На втором месте располагается Анна Щербакова (80,20 балла), на третьем — японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова (74,60) занимает четвертую позицию.

Прокат произвольной программы пройдёт 17 февраля. Главные претендентки на медали выйдут на лед в 16:00 мск.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман высказался о Валиевой.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ