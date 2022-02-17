Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке на Играх-2022

Валиева выполнила два четверных прыжка из трёх, сообщает РИА Новости.
15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде, набрав 82,16 балла.
На втором месте располагается Анна Щербакова (80,20 балла), на третьем — японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова (74,60) занимает четвертую позицию.
Прокат произвольной программы пройдёт 17 февраля. Главные претендентки на медали выйдут на лед в 16:00 мск.
Ранее американский журналист Стив Фаттерман высказался о Валиевой.
Камила♥️ Утро перед произвольной программой. Пусть у тебя все получится сегодня!#Beijing2022pic.twitter.com/86q6UTFHtJ— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022