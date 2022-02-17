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Американский журналист: даже при неудаче в начале программы Валиева была великолепной

17.02.2022, 01:40 |

Американский журналист Стив Фаттерман высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Американский журналист: даже при неудаче в начале программы Валиева была великолепной
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«На деле она оказалась под таким давлением, которое не испытывала никогда прежде. А ей всего 15 лет! Я не видел Валиеву наяву до Олимпиады. Даже сейчас, при неудаче в самом начале программы, она была великолепной», — сказал Фаттерман.

Напомним, что Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Ранее Ротенберг заявил, что Валиева — неземная девчонка, она мне очень нравится.

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