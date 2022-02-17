Ротенберг: Валиева — неземная девчонка, она мне очень нравится

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело? Ей 15 лет, и на её плечи столько свалилось. Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы» — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
CAS после заседания выездной панели постановил, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.
Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
По итогам короткой программы в личном турнире на Олимпиаде в Пекине фигуристка занимает первое место, набрав 82,16 балла.
Ранее Плющенко заявил, что Трусова получила баснословную оценку при падении с тройного акселя.