Ротенберг: Валиева — неземная девчонка, она мне очень нравится

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Российский предприниматель и президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на выступление фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело? Ей 15 лет, и на её плечи столько свалилось. Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы» — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

CAS после заседания выездной панели постановил, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

По итогам короткой программы в личном турнире на Олимпиаде в Пекине фигуристка занимает первое место, набрав 82,16 балла.

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