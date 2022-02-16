Плющенко: Трусова получила баснословную оценку при падении с тройного акселя

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил выступление своей бывшей ученицы Александры Трусовой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Вообще судят наших девочек в Пекине пока очень хорошо. Это относится и к Камиле, и к Саше, которая упала с тройного акселя, но получила баснословную при такой ошибке оценку. Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать элементы, которые не отработаны на 100%», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Трусова на тренировке способна исполнить несколько тройных акселей, но прыжок не готов для соревнований.

По итогам короткой программы Камила Валиева набрала 82,16 балла и занимает первое место, Анна Щербакова (80,20) — вторая, а Каори Сакамото занимает третью позицию (79,84). Александра Трусова — четвёртая (74,60).

Ранее Витт заявила, что на Олимпиаде должны принимать участие фигуристки не моложе 18 лет.