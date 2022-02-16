Витт: в Олимпиаде должны принимать участие фигуристки не моложе 18 лет

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Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт высказала своё мнение о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Мне хотелось бы выдвинуть немного провокационное предложение: в Олимпийских играх должны принимать участие спортсмены не моложе 18 лет. Я задалась этим вопросом после Игр 2014 года в Сочи, на которых выступала Юлия Липницкая. У неё было невероятно красивое выступление, кажется, под музыку из «Списка Шиндлера». Я очень надеялась увидеть, как она расцветёт через четыре года, но она просто исчезла», — заявила Витт в интервью RT.

Она объяснила, почему пришла к выводу, что в фигурном катании нужно повысить возрастной ценз.

«И я задумалась: почему фигуристки вынуждены достигать своего пика или испытывать это давление, чтобы выйти на пик в 15 лет, и почему у них нет возможности сказать: «Знаете, сейчас мне 15 — и в 19 я всё ещё буду здесь, и мне всё ещё будет что показать». Мне кажется, из-за того, что у вас в России большой резерв талантливых фигуристок и серьёзная конкуренция между ними, очень сложно расти в собственном ритме», — добавила Витт.

Ранее олимпийская чемпионка Витт заявила, что на плечах 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя.