Олимпийская чемпионка Витт: на плечах 15-летней Валиевой лежит тяжёлое бремя

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Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт высказалась о ситуации вокруг положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мне бы не хотелось оказаться на её месте. Не хотелось бы выходить на лёд, находясь под таким огромным давлением. Она проявила невероятную смелость. Да, совершила небольшую ошибку, и всё же… Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. На плечах этой 15-летней девочки лежит тяжёлое бремя. Несправедливо, что ей пришлось столкнуться с таким давлением. В том числе поэтому наблюдать за ней было настоящим удовольствием, она выступила потрясающе. Должна сказать, что она катается на совершенно недостижимом уровне. Вечер для неё выдался непростым, но она справилась», — заявила Витт в интервью RT.

Она также рассказала, как ситуация с положительной допинг-пробой повлияла на результаты Камилы Валиевой.

«Думаю, происходившее на прошлой неделе сильно ударило бы по любому спортсмену. Ты находишься как бы в своём «пузыре» и пытаешься не концентрироваться ни на чём за его пределами, но Камила знает, какой груз лежит на её плечах. И все остальные фигуристы тоже находятся под давлением. Учитывая это, она справилась просто отлично. Ей пришлось участвовать в соревновании и одновременно иметь дело с проблемой, которая, определённо, никак не должна была её коснуться», — добавила Витт.

Ранее американский судья заявил, что Валиевой завысили баллы в короткой программе.