Американский фигурист после допингового скандала с Валиевой назвал россиян «грязными мошенниками»

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Бывший американский фигурист Адам Риппон раскритиковал сборную России после допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Они получили пощёчину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил Риппон в интервью журналу Rolling Stone.

CAS после заседания выездной панели постановил, что российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

По итогам короткой программа в личном турнире на Олимпиаде в Пекине фигуристка занимает первое место, набрав 82,16 балла.

Ранее Витт заявила, что отсрочка награждения из-за Валиевой — нечестное решение и настоящая катастрофа.