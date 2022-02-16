Витт: отсрочка награждения из-за Валиевой — нечестное решение и настоящая катастрофа

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Двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт российская фигуристка Камила Валиева.

«Это стало большим разочарованием для всех. Мы оказались в роли проигравших — происходящее не выгодно никому. Возьмём, например, командные соревнования. От каждой страны выступали по шесть спортсменов. Россия победила, США — на втором месте, Япония — на третьем. И две другие команды лишили церемонии награждения. Это самое худшее, что может случиться. Они выступают ради медали, неважно какой — золотой, серебряной или бронзовой. И один из самых важных моментов — это оказаться на пьедестале и услышать гимн своей страны или разделить подиум со своими соперниками, которые зачастую твои хорошие друзья, и вы глубоко друг друга уважаете. Так что хотя бы по этой причине отсрочка награждения — это нечестное решение, поскольку организаторы не знают, чем всё закончится. Это настоящая катастрофа для спорта в целом и в первую очередь для всех вовлечённых спортсменов», — заявила Витт в интервью RT.

Ранее Витт заявила, что в такое положение Валиеву поставили окружающие её взрослые.