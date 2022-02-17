Прерванный молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в середине августа
«Могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте», — цитирует Тардифа ТАСС.
По его словам, прежние результаты турнира аннулированы, однако условия по по возрастному цензу остались прежние.
МЧМ-2022 проходил в Канаде в декабре-январе, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в сборных России, Канады и США турнир был отменён.
Ранее Вячеслав Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом.