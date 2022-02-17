Прерванный молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Канаде в середине августа

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что прерванный из-за коронавируса молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт в Канаде в середине августа.

«Могу сказать, что в 2022 году в середине августа на западе Канады чемпионат организуем, скорее всего в Альберте», — цитирует Тардифа ТАСС.

По его словам, прежние результаты турнира аннулированы, однако условия по по возрастному цензу остались прежние.

МЧМ-2022 проходил в Канаде в декабре-январе, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в сборных России, Канады и США турнир был отменён.

Ранее Вячеслав Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом.

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