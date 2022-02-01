Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.

«Да и хорошо, что приняли решение провести МЧМ летом. Это очень важное соревнование, пусть мальчишки играют. Правильное решение, поскольку не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Молодёжный чемпионат мира — 2022, который проходил в Канаде, был отменён из-за коронавируса на стадии группового этапа. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев со счётом 4:2.

Ранее глава IIHF сообщил, что МЧМ-2022 пройдёт в августе.