Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.
Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом
  • globallookpress.com

«Да и хорошо, что приняли решение провести МЧМ летом. Это очень важное соревнование, пусть мальчишки играют. Правильное решение, поскольку не хотелось бы совсем лишаться этого турнира», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Молодёжный чемпионат мира — 2022, который проходил в Канаде, был отменён из-за коронавируса на стадии группового этапа. Сборная России провела на турнире два матча, уступив шведам со счётом 3:6 и обыграв швейцарцев со счётом 4:2.

Ранее глава IIHF сообщил, что МЧМ-2022 пройдёт в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить