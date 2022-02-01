Глава IIHF сообщил, что МЧМ-2022 пройдёт в августе

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что перенесённый молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года с большой долей вероятности пройдёт в августе.

«Могу подтвердить, что молодежный чемпионат мира по хоккею состоится лётом. Скорее всего, он пройдёт в августе. IIHF подтвердит даты и место проведения по окончании Олимпиады в Пекине», — цитирует Тардифа РИА Новости.

В конце декабря 2021 года IIHF остановила молодёжный чемпионат мира в канадских Ред-Дире и Эдмонтоне из-за вспышки коронавируса среди участников турнира.

Ранее президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022.