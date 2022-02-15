Биатлонисты завоевали бронзу, хоккеисты узнали соперника, фристайлистка Таталина раскритиковала судей: главное к утру

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе за своих журналистов.
В UFC официально анонсировали бой Алексея Олейника и Илира Латифи.
Австрийская сноубордистка Анна Гессер завоевала золото в биг-эйре на Олимпиаде.
Российские кёрлингисты уступили норвежцам на Олимпиаде.
Швейцарка Матильда Гремо выиграла золото ОИ-2022 в слоупстайле, а Анастасия Таталина стала четвёртой. Позже Таталина выразила уверенность, что её засудили на ОИ-2022.
Дубль и голевая передача Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» обыграть «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в Играх в Пекине. Он также объяснил отмену церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира.
Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске.
Федерация фристайла России намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) из-за оценок Таталиной в слоупстайле на ОИ-2022.
Сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022.
Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде.
В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой.
Российские конькобежки проиграли в полуфинале командной гонки преследования на Олимпиаде.
Российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования в Пекине.
Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде.