Биатлонисты завоевали бронзу, хоккеисты узнали соперника, фристайлистка Таталина раскритиковала судей: главное к утру

|

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу на Олимпиаде, отечественные хоккеисты сыграют с датчанами в четвертьфинале Игр, а фристайлистка Анастасия Таталина выразила уверенность, что её засудили в слоупстайле в Пекине. Эти и другие новости — в утренней подборке RT.

Глава Федерации лыжного спорта Норвегии извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе за своих журналистов.

В UFC официально анонсировали бой Алексея Олейника и Илира Латифи.

Австрийская сноубордистка Анна Гессер завоевала золото в биг-эйре на Олимпиаде.

Российские кёрлингисты уступили норвежцам на Олимпиаде.

Швейцарка Матильда Гремо выиграла золото ОИ-2022 в слоупстайле, а Анастасия Таталина стала четвёртой. Позже Таталина выразила уверенность, что её засудили на ОИ-2022.

Дубль и голевая передача Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» обыграть «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в Играх в Пекине. Он также объяснил отмену церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира.

Швейцарская горнолыжница Коринн Зутер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске.

Федерация фристайла России намерена обратиться в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) из-за оценок Таталиной в слоупстайле на ОИ-2022.

Сборная России по хоккею сыграет с командой Дании в четвертьфинале ОИ-2022.

Китайский сноубордист Су Имин завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде.

В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой.

Российские конькобежки проиграли в полуфинале командной гонки преследования на Олимпиаде.

Российские конькобежцы с рекордом ОИ вышли в финал командной гонки преследования в Пекине.

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде.