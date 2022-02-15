Фристайлистка Таталина уверена, что её засудили в слоупстайле на ОИ-2022

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Россиянка Анастасия Таталина подвергла критике судей после завершения соревнований по фристайлу в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Пекине.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно», — приводит слова спортсменки пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он отметила, что в последней попытке сделала сложнейший прыжок, который не совершал никто на этих соревнованиях сегодня, — дабл четырнадцать. Однако получила она за него всего 75 баллов.

«Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», — добавила Таталина.

Таталина заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла.

Ранее сообщалось, что швейцарка Матильда Гремо выиграла золото ОИ-2022 в слоупстайле.