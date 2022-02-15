Федерация фристайла России обратится в FIS из-за оценок Таталиной в слоупстайле на ОИ-2022

|

Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов отреагировал на слова Анастасии Таталиной, которая заявила, что её засудили в слоупстайле на Олимпиаде в пекине.

«Мы считаем, что Настя Таталина сегодня должна была быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка», — цитирует Курашова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он отметил, что в федерации огорчены оценками, и выразил сожаление, что в мировом фристайле практически отсутствует практика протестов на результаты соревнований.

«Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. После неё выходили конкуренты — представительницы США и Китая. Американская спортсменка не смогла справиться со своей программой. Представительница Китая выполнила неплохой проезд, но у Насти Таталиной он был лучше», — подчеркнул Курашов.

По его словам, согласно оценке тренерского штаба и российского судейского корпуса, Таталина точно должна была попадать в тройку призёров.

Таталина заняла четвёртое место с результатом 75,51 балла. Победу одержала швейцарка Матильда Гремо (86,56). Второй стала китаянка Эйлин Гу (86,23), а тройку лучших замкнула эстонка Келли Силдару (82,06).

Ранее Таталина выразила уверенность, что её засудили в слоупстайле на ОИ-2022.