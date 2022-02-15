В МОК объяснили отмену церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд высказался об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Играх в Пекине.

«Мы прекрасно понимаем, что испытывают те команды, которые завоевали серебро и бронзу. Присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно. Слишком велика вероятность допустить ошибку, если мы вручим ту или иную медаль. Мы считаем более дальновидным пока не вручать медали», — приводит слова Освальда «Матч ТВ».

По его мнению, на данный момент МОК необходимо разобраться с ситуацией по поводу продолжения участия в соревнованиях россиянки Камилы Валиевой, а уже затем помочь другим командам получить заслуженные медали.

«Нужно сейчас подождать», — подчеркнул Освальд.

Напомним, что Международный олимпийский комитет отменил награждение, так как в составе победившей в командном турнире сборной России выступала Камила Валиева, обвиняемая в применении допинга.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее Освальд прокомментировал решение CAS по делу Валиевой.