Глава дисциплинарной комиссии МОК: по существу дело Валиевой ещё не рассмотрено

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в Играх в Пекине.

«Решение принимал CAS, это независимый орган, решения которого признаются международными федерациями. Решения суда являются обязательными для всех, включая МОК. Мы должны его исполнять. Пока не получили документ с обоснованием решения. Он будет опубликован CAS», — цитирует Освальда «Чемпионат».

По его мнению, CAS в первую очередь обосновывал своё решение тем, что в случае отстранения от соревнований репутация и карьера спортсмена страдают безвозвратно.

«Это временные меры, по существу дело ещё не рассмотрено, ещё даже не изучена проба «Б». Запрет на участие может обсуждаться, только когда будет ответ, допинг это или нет. МОК и WADA стремятся к всестороннему изучению дела, к расследованию окружения девушки. Если ей всего 15, вряд ли она могла что-то сделать в одиночку без участия окружения. Расследование в отношении окружения будет», — подчеркнул Освальд.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее в Олимпийском комитете США высказались об отмене награждения командного турнира фигуристов.