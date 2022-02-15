В Олимпийском комитете США высказались об отмене награждения командного турнира фигуристов

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Директор по связям с общественностью Олимпийского комитета США Кейт Хартман прокомментировала отмену церемонии награждения по итогам соревнований по фигурному катанию на Играх в Пекине.

«Мы безмерно гордимся сборной США по фигурному катанию и её историческим выступлением в командном зачёте», — приводит слова Хартман журналист Кристин Бреннан в Twitter.

Она отметила, что американские фигуристы добились лучшего для себя результата в истории, а также продолжили воплощать принципы своей национальной команды.

«Мы опустошены тем, что они покинут Пекин без их медалей в руках, но мы ценим намерение МОК обеспечить, чтобы нужные медали были вручены нужным людям. И будьте уверены, когда это время придёт, они будут потрясающе отпразднованы», — добавила Хартман.

Напомним, что Международный олимпийский комитет отменил награждение, так как в составе победившей в командном турнире сборной России выступала Камила Валиева, обвиняемая в применении допинга.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее бывший американский фигурист Адам Риппон выразил мнение, что Олимпиаде будет нанесён непоправимый вред, если Валиева продолжит выступать в Пекине.