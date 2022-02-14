Американский фигурист: непоправимый вред будет нанесён Олимпиаде, если не отправить Валиеву домой

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Бывший американский фигурист Адам Риппон отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить россиянку Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Пусть назначат Валиевой консультанта, чтобы она смогла справиться с этой печальной историей, и ОТПРАВЬТЕ ЕЁ ДОМОЙ. Непоправимый вред будет нанесён всем Олимпийским играм», — написал Риппон в своём Twitter.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15 февраля Валиева примет участие в короткой программе в соревнованиях девушек на Олимпиаде в Пекине.

Ранее хореограф Тутберидзе эмоционально обратился к своим ученицам перед короткой программой на Олимпиаде-2022.