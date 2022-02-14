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Хореограф Тутберидзе эмоционально обратился к своим ученицам перед короткой программой на Олимпиаде-2022

14.02.2022, 23:40 |

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, обратился к своим ученицам в преддверии короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Хореограф Тутберидзе эмоционально обратился к своим ученицам перед короткой программой на Олимпиаде-2022
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Ну что? Потрепали нервы? А теперь, девочки, утрите им всем нос. Вы лучшие — и точка!» — написал Железняков в своём Instagram.

В женском одиночном катании сборную России на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое являются воспитанницами тренерского штаба Тутберидзе. Фигуристки выйдут на короткую программу 15 февраля. Начало — в 13:00 мск.

Ранее бывшая итальянская фигуристка Валентина Маркеи заявила, что решение CAS приведёт к потере доверия к фигурному катанию.

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