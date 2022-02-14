Маркеи: решение CAS приведёт к потере доверия к фигурному катанию

«Верно и то, что, позволив Камиле выступить, они создали огромный прецедент в этом виде спорта, что приведёт к потере доверия к фигурному катанию», — цитирует Маркеи Eurosport.
CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.
Напомним, ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее американский журналист заявил, что Щербакова по итогам короткой программы на ОИ-2022 займёт пятое место.