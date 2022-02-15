Глава Федерации лыжного спорта Норвегии извинился перед Вяльбе за своих журналистов

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Президент Норвежской федерации лыжного спорта Эрик Рёсте заявил, что извинился перед Еленой Вяльбе за норвежских журналистов.

«Я коротко заметил, что понимаю её разочарование. Я сожалею, что радость от замечательной победы, золотой медали была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Большунова», — цитирует Рёсте Abc Nyheter.

По ходу Олимпиады глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским средствам массовой информации. Она заявила, что причиной подобного решения стала статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Норвежец написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

Ранее Сорин отреагировал на ответ Степановой шведскому журналисту.