Сорин отреагировал на ответ Степановой шведскому журналисту

«Ему надо пересмотреть эстафету, в особенности третий этап. Но в одном он прав: наш сервис лучший на этих играх, но только благодаря знаниям, опыту, трудоспособности и самоотдаче ради результата», — написал Сорин в комментариях под постом Степановой.
Шведский обозреватель Томас Петтерссон был удивлён хорошей работой лыж сборной России в женской и мужской эстафетах на Олимпиаде в Пекине. Он усомнился в честной игре со стороны российских сервисменов.
Ранее Степанова обратилась к Петтерссону со словами: «Не хотите проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика?»