Сорин отреагировал на ответ Степановой шведскому журналисту

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на ответ Вероники Степановой шведскому обозревателю Томасу Петтерссону, который заявил о возможном использовании запрещённых мазей для лыж со стороны сборной России.

«Ему надо пересмотреть эстафету, в особенности третий этап. Но в одном он прав: наш сервис лучший на этих играх, но только благодаря знаниям, опыту, трудоспособности и самоотдаче ради результата», — написал Сорин в комментариях под постом Степановой.

Шведский обозреватель Томас Петтерссон был удивлён хорошей работой лыж сборной России в женской и мужской эстафетах на Олимпиаде в Пекине. Он усомнился в честной игре со стороны российских сервисменов.

Ранее Степанова обратилась к Петтерссону со словами: «Не хотите проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика?»