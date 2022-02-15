Дубль и голевая передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 7:4.

В составе хозяев хет-трик оформил Мэтт Болди, дублем отметился россиянин Кирилл Капризов, а также по одной шайбе забросили Йоэль Эрикссон Эк и Райан Хартман. Капризов сделал результативную передачу.

У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин, Густав Линдстрём, Лукас Рэймонд и Сэм Ганье.

«Миннесота» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ. «Детройт» находится на девятой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон Кэпиталз» от поражения в матче с «Оттава Сенаторз» в НХЛ.