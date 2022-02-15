В МОК объяснили, как запрещённое вещество могло попасть в организм Валиевой

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд объяснил, как запрещённое вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

По словам Освальда, которые приводит журналист Том Шад в Twitter, вещество могло попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка.

CAS после заседания выездной панели принял решение, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA по временному отстранению фигуристки были отклонены.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В составе сборной России на Олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла золото в командном турнире.

Ранее хореограф Илья Авербух призвал поддержать российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову на фоне ситуации с Валиевой