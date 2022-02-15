Авербух призвал поддержать Щербакову и Трусову на фоне ситуации с Валиевой 

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух опубликовал пост, посвящённый российским фигуристкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой на фоне скандальной ситуацией с Камилой Валиевой на Играх в Пекине.

«Дорогие друзья, в нашем характере такое есть — уж если мы за что-то взялись, то порой начинаем делать всё чересчур. У меня разрывается телефон от звонков журналистов, призывающих дать интервью в поддержку Камилы Валиевой», — написал Авербух в Instagram.

Он отметил, что Валиева оказалась в сложнейшей ситуации, и за неё все переживают. Но хореограф хотел бы также поддержать её коллег по сборной, которым тоже предстоит важный старт на Олимпиаде.

«В этой шумихе мы забыли о том, как сложно проходить этот путь нашим двум замечательным, талантливым девчонкам, Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Я пишу в их поддержку, о девочках, которых косвенно тоже коснулась эта ситуация», — добавил Авербух.

15 февраля фигуристки представят короткую программу в соревнованиях среди женщин-одиночниц. Начало — 13:00 мск.

Ранее глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Валиеву к участию в Играх в Пекине.