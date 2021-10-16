Сборная России по самбо упрочила лидерство на молодёжном ЧМ в Салониках

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Сборная России по самбо завоевала четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали во второй день молодёжного чемпионата мира в Греции.
Сборная России по самбо упрочила лидерство на молодёжном ЧМ в Салониках
  • © International Sambo Federation.

Амир Хакуй и Максим Мерзляков первенствовали в категориях до 71 кг и 88 кг среди юношей (U18), Маргарита Барнева — до 54 кг среди юниорок (U20), Николай Лукьянчук — до 58 кг среди юниоров (U20).

Серебро заработали Анастасия Коноплёва и Юлия Молчанова в категориях до 50 и 72 кг среди юниорок (U20), а также Сергей Никулин — до 64 кг среди юниоров (U20).

Бронзовые награды на счету Дарьи Бараненковой и Анастасии Поздняк в категориях до 59 и 65 кг среди девушек (U18).

Всего в субботу было разыграно десять комплектов медалей. Помимо российских атлетов на высшую ступень пьедестала почёта трижды поднимались представители Узбекистана, ещё по одному разу — Украины, Греции и Израиля.

По итогам двух дней российские самбисты пополнили копилку национальной команды 17 наградами — девятью золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми.

Генеральным партнёром турнира в Салониках, проходящего под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), выступила компания «Роснефть».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил спортивную школу «Самбо-70» с 50-летием со дня основания.

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