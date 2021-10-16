Сборная России по самбо упрочила лидерство на молодёжном ЧМ в Салониках
- © International Sambo Federation.
Амир Хакуй и Максим Мерзляков первенствовали в категориях до 71 кг и 88 кг среди юношей (U18), Маргарита Барнева — до 54 кг среди юниорок (U20), Николай Лукьянчук — до 58 кг среди юниоров (U20).
Серебро заработали Анастасия Коноплёва и Юлия Молчанова в категориях до 50 и 72 кг среди юниорок (U20), а также Сергей Никулин — до 64 кг среди юниоров (U20).
Бронзовые награды на счету Дарьи Бараненковой и Анастасии Поздняк в категориях до 59 и 65 кг среди девушек (U18).
Всего в субботу было разыграно десять комплектов медалей. Помимо российских атлетов на высшую ступень пьедестала почёта трижды поднимались представители Узбекистана, ещё по одному разу — Украины, Греции и Израиля.
По итогам двух дней российские самбисты пополнили копилку национальной команды 17 наградами — девятью золотыми, семью серебряными и двумя бронзовыми.
Генеральным партнёром турнира в Салониках, проходящего под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), выступила компания «Роснефть».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил спортивную школу «Самбо-70» с 50-летием со дня основания.
- Шестаков был бы рад видеть Емельяненко в руководстве международной федерации
- Россиянки выиграли оба финала у украинок на ЧМ по пляжному самбо в Ларнаке
- Самбистка Крупская рассказала, что не чувствует разницы выступать без флага и гимна
- Собянин посетил международные центры самбо и бокса в «Лужниках»
- Сборная России возглавила медальный зачёт молодёжного ЧМ по самбо в Салониках