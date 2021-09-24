Путин поздравил школу «Самбо-70» с 50-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил спортивную школу «Самбо-70» с 50-летием со дня основания.
Путин поздравил школу «Самбо-70» с 50-летием
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«Уважаемые друзья, я поздравляю вас с 50-летием создания знаменитого центра «Самбо-70». За полвека ваша организация прошла большой путь — от районной секции до одного из наиболее крупных и авторитетных спортивных образовательных центров страны. Вы по праву гордитесь историей «Самбо-70», которая неразрывно связана с развитием массового движения физической культуры и спорта. Отдаёте дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики и фигурного катания. Они вписали немало ярких страниц в славную летопись побед нашей страны на Олимпийских играх, а также самых престижных мировых и европейских состязаниях. Хочу поблагодарить вас за верность традициям, за профессиональное и творческое отношение к делу. Убеждён, что центр и впредь будет держать планку качества образования, спортивной подготовки, вовлекая в свою орбиту новые молодые таланты», — приводит ТАСС текст обращения президента.

Центр «Самбо-70» был основан 28 сентября 1970 года Давидом Рудманом. 13 воспитанников школы становились победителями и призёрами Олимпийских игр. В настоящий момент в «Самбо-70» функционируют отделения по 25 видам спорта.

Ранее сообщалось, что Путин обсуждает с Совбезом переговоры с Белоруссией по вопросам безопасности.

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