Путин обсуждает с Совбезом переговоры с Белоруссией по вопросам безопасности

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Президент России Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности итоги переговоров Москвы и Минска, в том числе по вопросам безопасности.
Путин обсуждает с Совбезом переговоры с Белоруссией по вопросам безопасности
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Он отметил, что закончился серьёзный переговорный период с Белоруссией по поводу параметров дальнейшего строительства Союзного государства.

«Есть там и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности наших стран в столь бурно меняющемся мире. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — приводит ТАСС слова Путина.

14 сентября сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе итоги совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» и ситуацию в Афганистане.

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