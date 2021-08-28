Самбистка Крупская рассказала, что не чувствует разницы выступать без флага и гимна

Чемпионка мира по пляжному самбо в весовой категории до 50 кг Полина Крупская рассказала об ощущениях выступать без национального флага и гимна.

«Никаких. Не отличается. Я знаю, что я представляю, за кого борюсь. Всё равно все — наши спортсмены, наш коллектив. Кстати, я рада, что у нас такая большая команда. Лично я не ощутила никакой разницы», — сказала Крупская.

Она также добавила, что поддержала традицию спортсменов на Олимпиаде, которые пели гимн на награждении про себя.

«Я тоже поддержала эту традицию. Но Чайковский мне тоже очень понравился», — отметила спортсменка.

В финале наилегчайшего дивизиона в Ларнаке Крупская одолела украинку Анастасию Безатосну.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда, сборная России лишена возможности выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.

Ранее российская самбистка поблагодарила украинских спортсменов за поддержку.