Российская самбистка поблагодарила украинских спортсменов за поддержку

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Чемпионка мира по пляжному самбо в весовой категории до 50 кг Полина Крупская рассказала об отношениях с украинскими спортменками.

В финале наилегчайшего дивизиона в Ларнаке Крупская одолела украинку Анастасию Безатосну.

«Спасибо большое спортсменке из Украины! Видно, что она достаточно молодая по сравнению со мной. Если взять Грэпплинг, в 2016-м году, когда всё это начиналось, встречалась с такими же молодыми спортсменками, они не жали руку, говорили оскорбления. Я не сторонник этого, считаю, что в спорте все равны. Мы должны показывать, что мы все едины, занимаемся одним делом, политика должна быть вне. Спортсмены с Украины нас поддержали, это здорово!» — сказала спортсменка.

Крупская отметила, что проявления недоброжелательности были в другом виде спорта, в спортивной борьбе Грэпплинг.

«Это было в другом виде спорта. Сейчас они тоже стали понимать, что происходит, все достойно переросли этот момент. Но я наблюдаю только положительные эмоции от других спортсменов. Понятно, что есть конкуренция, это нормально, но все очень доброжелательные», — добавила Крупская.

Ранее сообщалось, что российские самбистки Полина Крупская и Алия Биккужина выиграли финалы в весовых категориях до 50 кг и 59 кг на чемпионате мира по пляжному самбо в Ларнаке. 

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